Meedoen aan demonstraties die niet bij de autoriteiten zijn aangemeld, wordt in Frankrijk binnenkort zwaarder bestraft. De regering wil de wet aanscherpen als een reactie op de uit de hand gelopen protesten van de 'Gele Hesjes'.

"We moeten het recht op demonstreren beschermen en degenen die de wet overtreden straffen", zegt de Franse premier Édouard Philippe maandag tegen de Franse zender TF1.

Met de nieuwe wet wil de regering ongeregeldheden door activisten en vandalen beteugelen en de openbare orde herstellen. Deze regelgeving wordt mogelijk gebaseerd op een bestaande wet die individuele overlastgevers uit voetbalstadions weert.

Er komen ook zwaardere straffen voor betogers die gemaskerd zijn of een bivakmuts dragen. Nu leidt dat hooguit tot een boete.

Ruim 5.300 arrestaties tijdens protesten

In Frankrijk veroorzaakte de verzetsbeweging met de 'Gele Hesjes' een crisissituatie met vrijwel elke week chaos in de grote steden. Tot dusver heeft de politie daarvoor al meer dan 5.300 arrestaties verricht.

Volgens informatie van het ministerie van Justitie, in handen van de krant Le Monde, leidde dat in 815 gevallen tot een veroordeling in een snelrechtprocedure. 152 personen belandden in de cel.

Aanvankelijk protesteerden de actievoerders tegen de verhoging van de brandstofprijzen, maar inmiddels richtten ze zich tegen het algehele beleid van president Emmanuel Macron.

Zaterdag waren er, na een dip rond Kerst, opnieuw zo'n 50.000 mensen op de been. De beweging schreef voorafgaand aan dat protest in een open brief aan Macron dat de 'Gele Hesjes' bereid zijn "nog veel verder te gaan".

