Vijf militairen in Gabon hebben in de nacht van zondag op maandag rond 4.00 uur beslag gelegd op de staatsradio en aangekondigd dat ze de democratie in het Afrikaanse land willen herstellen. De minister van communicatie heeft rond 9.30 uur laten weten dat de situatie onder controle is en vier van de vijf militairen zijn gearresteerd.

In de radiotoespraak uitte luitenant Kelly Ondo Obiang ontevredenheid over de zestigjarige Gabonese president Ali Bongo, die op dit moment niet in het land is. Hij is in Marokko om te herstellen van een beroerte.

Het is niet duidelijk of de rust is teruggekeerd in het land. Volgens de minister heeft de regering alles weer onder controle. Een van de militairen is nog niet gearresteerd.

Er zou zich vanochtend een groep van ongeveer vijfhonderd burgers hebben verzameld voor het radiostation om steun te betuigen aan de coup, aldus een correspondent van BBC News. Hoeveel militairen deelnemen aan de couppoging is niet bekend. De staatsgreep kwam als een verrassing, omdat het leger altijd loyaal is geweest aan de familie Bongo.

Obiang: 'President door ziekte niet in staat land te regeren'

Bongo werd eind oktober ziek en is sindsdien niet meer in Gabon geweest. Door gebrek aan officiële berichten over zijn toestand is er de laatste maanden flink gespeculeerd over zijn gezondheid. Op 31 december van vorig jaar kondigde hij in een videotoespraak aan dat het goed met hem gaat.

Volgens Obiang "versterkte de nieuwjaarstoespraak van Bongo de twijfels over of de president de verantwoordelijkheden als leider van het land nog wel kan uitvoeren". Obiang heeft zichzelf als leider van de patriottische beweging van defensie- en veiligheidstroepen (MPJFDS) uitgeroepen.

Volgens een correspondent van Radio France Internationale (RFI) is het radiostation uit de lucht gehaald. Er zouden in de ochtend geweerschoten zijn gehoord in de hoofdstad Libreville en helikopters boven de stad hebben gevlogen.

De zestigjarige leider werd in 2009 verkozen tot president, nadat zijn vader Omar Bongo, die ruim 41 jaar het land regeerde, overleed. In 2016 werd Bongo herkozen voor een nieuwe termijn van zeven jaar. De verkiezingen gingen gepaard met arrestaties, schendingen van mensenrechten, technische mankementen en rellen.

Militairen roepen Gabonese jongeren op in actie te komen

In de verklaring richtte Obiang zich op de Gabonese jeugd. "Lieve jonge mensen, het is tijd om de controle over de toekomst te nemen."

De militairen hadden aangekondigd dat ze binnen enkele uren een 'Nationale Raad van herstel' wilden opstellen. Om dit voor elkaar te krijgen, habben ze een beroep gedaan op verschillende instituties in het land. Vakbondsleden, leiders van jeugdbewegingen en geestelijken werden opgeroepen om zich te melden bij het parlement.

Daarnaast hadden ze het leger opgedragen om de luchthavens, transport en munitiedepots over te nemen.

