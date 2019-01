In de Egyptische hoofdstad Caïro is zondag de grootste kathedraal in het Midden-Oosten geopend.

De opening van de Kathedraal van de Geboorte van Jezus Christus werd verricht door president Abdel Fattah al-Sisi. Ook de Koptische paus Tawadros II was aanwezig.

De kathedraal, die 63.000 vierkante meter beslaat en plaats biedt aan zo'n tienduizend mensen, is de grootste christelijke kerk in het Midden-Oosten, waar de islam de dominante religie is.

Kopten (Egyptische christenen) vormen volgens de Egyptische overheid zo'n 10% van de bevolking. Volgens vele christenen worden zij onderdrukt en kunnen zijn hun geloof niet volledig vrij belijden. Veruit de meeste mensen in het Noord-Afrikaanse land zijn moslim.

President Al-Sisi stelde in zijn openingswoord dat iedereen in Egypte de vrijheid moet hebben om het eigen geloof uit te dragen. "Wij zijn één volk, zoals we altijd zijn geweest."

De eerste dienst in de kathedraal vond plaats onder zware beveiliging. Zaterdag kwam er een bommenexpert om toen hij in de buurt van een andere koptische kerk in de stad een bom probeerde te demonteren.

De Koptische paus Tawadros II (links) en de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi tijdens de opening (Foto: ANP)

