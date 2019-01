Bij twee verschillende lawines zijn zondag in Oostenrijk twee skiërs om het leven gekomen toen ze onder de sneeuwverschuiving terechtkwamen.

In het skigebied Diedamskopf in Schoppernau kwam zondag de eerste skiër om het leven door een lawine. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

In het nabijgelegen skigebied van Damüls kwam later op zondag een 32-jarige skiër om het leven. Ook hij werd bedolven onder een lawine. Beide skiërs waren afkomstig uit Duitsland.

De hevige sneeuwval zorgt al enkele dagen voor grote chaos in Duitsland en Oostenrijk. Naast het lawinegevaar in skigebieden zijn ook veel wegen onbegaanbaar. Het openbaar vervoer is op veel plekken ontregeld en vliegvelden hebben al tientallen vluchten moeten schrappen.

In de Oostenrijkse regio Tirol geldt zelfs een verbod op boswandelingen. In Berchtesgadener Land, in het zuiden van Duitsland, werd zaterdag een twintigjarige bergwandelaarster bedolven door een lawine.

Duizenden vakantiegangers vast door lawines

De Fernpass, een van de belangrijkste verbindingen tussen Duitsland en Oostenrijk, was zondagmorgen enige tijd afgesloten vanwege een lawine. De skigebieden Obertauern (Pongau/Lungau) en Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) waren zondag voor het verkeer afgesloten. In deze populaire plaats zaten 12.000 vakantiegangers vast.

Het einde van de problemen is nog niet in zicht. De Oostenrijkse weerdienst waarschuwt dat het de komende dagen nog hard blijft sneeuwen.

