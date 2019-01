Ralph Tuijn is zondag eindelijk begonnen aan zijn wereldrecordpoging om in zijn eentje te roeien van Portugal naar Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Hij hoopt het huidige record van 96 dagen te verbeteren.

Tuijn (1971) heeft zijn vertrek een paar keer moeten uitstellen, omdat de wind in Portimão niet gunstig stond.

Om het record te verbeteren moet hij wel elke dag ruim achttien uur roeien, met na elke zes uur twee uur rust. Volgens een woordvoerder is de roeier goedgeluimd en zit hij vol positieve energie.

Hij zamelt met zijn roeitocht van ruim 6.000 kilometer geld in voor de Plastic Soup Foundation, die zich inzet voor het verminderen van plasticafval in de wereldzeeën. Tijdens de poging moet de roeier meer dan 8.000 calorieën per dag eten, vooral gedroogde pasta- en rijstmaaltijden.

Op zijn cv staat ruim 30.000 kilometer roeien over de oceanen, bijna 100.000 kilometer fietsen door meer dan tachtig landen en diverse poolexpedities.