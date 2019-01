De Verenigde Staten hebben middels een luchtaanval in Jemen een aanhanger van al-Qaeda die betrokken was bij de aanslag op het Amerikaanse oorlogsschip USS Cole in 2000 gedood.

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigt op Twitter de dood van Jamal al-Badawi. De luchtaanval vond al op 1 januari plaats.

Bij de zelfmoordaanslag op de USS Cole in de haven van Aden in Jemen kwamen zeventien militairen om het leven. Ook raakten veertig anderen gewond.

Al-Badawi werd in 2003 door een Amerikaanse rechtbank ter dood veroordeeld voor terreurgerelateerde feiten, waaronder moord. De man zat in Jemen vast, maar kwam in 2004 vrij.