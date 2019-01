De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft zondag aangekondigd dat alle escape rooms in het land die niet aan de veiligheidsnormen voldoen, zullen worden gesloten. Hij zei dit naar aanleiding van een brand in zo'n escape room, waarbij vrijdagavond vijf tieners om het leven kwamen.

De vijf vijftienjarige meisjes kwamen om het leven in een escape room in het noorden van Polen. Er was brand uitgebroken in een naastgelegen kamer, die de vluchtroute blokkeerde. Uit onderzoek bleek dat het gebouw meerdere gebreken had op het gebied van veiligheid.

Poolse media melden dat de eigenaar van de escape room zondag gearresteerd is.

De Poolse autoriteiten hebben zaterdag en zondag 178 escape rooms gecontroleerd. 129 daarvan bleken niet aan de gestelde gezondheids- en veiligheidsnormen te voldoen, aldus het hoofd van de brandweer. Er zijn tot nu toe in totaal dertien locaties gesloten.

Morawiecki heeft een onderzoek ingesteld naar ongeveer elfhonderd locaties in Polen waar evenementen plaatsvinden. "De overheid zal bepalen of er wijzigingen in de veiligheidsvoorschriften nodig zijn", aldus de premier.

De Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski heeft ouders opgeroepen waargenomen misstanden bij escape rooms of andere locaties van activiteiten voor kinderen te melden.

Ruimte te klein en provisorische elektrische bedrading

De ruimte waar de tieners om het leven kwamen, bleek te klein voor het aantal personen dat binnen was, aldus de brandweer. De kamer waar de tieners uit moesten ontsnappen was ongeveer 7 vierkante meter groot.

Daarnaast stonden verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen en waren er kaarsen in het pand. De elektrische bedrading was tevens provisorisch.

De slachtoffers zijn door koolmonoxidevergiftiging om het leven gekomen. Ook is een 25-jarige man in het ziekenhuis opgenomen met brandwonden.

