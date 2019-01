Zeker dertig Afghanen zijn zondag om het leven gekomen door een ongeval in een goudmijn in de noordelijke provincie Badachsjan. De slachtoffers zijn dorpelingen die illegaal in de mijn goud probeerden te delven toen een tunnel instortte, aldus de autoriteiten.

"Arme dorpsbewoners proberen tijdens de winter hun gebrek aan inkomens te compenseren door illegale mijnbouw. Zij graven tunnels om de mijnen in te gaan", zei een woordvoerder van de gouverneur van de provincie.

Volgens de lokale politie stortte de tunnel in door een aardverschuiving die door hevige sneeuwval was ontstaan. In de mijn waren ongeveer vijftig mensen aanwezig. Aardverschuivingen komen vaker voor in de noordelijke bergachtige provincies van Afghanistan.

