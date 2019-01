Tot maandag wordt er in Duitsland en Oostenrijk aan de noordkant van de Alpen nog altijd zware sneeuwval verwacht.

Volgens de Duitse weerdienst kan er zondag in het zuiden van Beieren tot en met veertig centimeter sneeuw vallen. In de betreffende gebieden blijft er gevaar voor lawines.

Het verkeer moet volgens de weerdienst rekening houden met grote problemen. Zaterdag overleed in Duitsland een negentienjarige bestuurder na een botsing met een andere auto. Er vielen bij ongelukken ook vier gewonden, van wie twee ernstig.

Treinreizigers moeten zondag in Beieren rekening houden met ernstig oponthoud. De zware sneeuwval belemmert het treinverkeer vooral in het zuiden en westen van München. Verschillende verbindingen in de Allgäu en bijvoorbeeld in de richting van Garmisch-Partenkirchen zijn tot nader order gesloten. Volgens Deutsche Bahn zijn door de sneeuwval bomen omgevallen en op de bovenleidingen terechtgekomen.

Ook in Oostenrijk gevaar voor lawines nog groot

Ook in Oostenrijk blijft het gevaar voor lawines groot, meldt de zender ÖRF. Dat geldt voor grote delen van het land. De 'Tauernautoweg', op de A10 tussen Salzburg en Villach, was zaterdag in beide richtingen lang afgesloten wegens lawinegevaar en het opruimen van de sneeuw.

De Oostenrijkse verkeersdienst wijst ook voor zondag op het gevaar van lawines op deze route. Daarnaast blijven verschillende bergpassen net als de voorgaande dagen gesloten.

