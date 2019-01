De Braziliaanse regering heeft driehonderd militairen naar de noordelijke stad Fortaleza gestuurd om in te grijpen bij de gewelddadige rellen die al dagenlang plaatsvinden.

De soldaten patrouilleren in de stad en in de staat Ceará, waar Fortaleza is gelegen. In het bijzonder worden winkels, banken en openbaar vervoer in de gaten gehouden. Zo rijden met elke bus drie zwaarbewapende militairen mee.

In Fortaleza, de op vier na grootste stad van het land, woeden al enkele dagen zeer gewelddadige rellen. De autoriteiten stellen dat criminele bendes achter het geweld zitten, als dreigement tegen de voorgenomen strengere wetgeving. Op videobeelden is te zien hoe veronderstelde bendeleden gebouwen en auto's in brand steken.

Het Braziliaanse ministerie van Justitie heeft het leger verzocht de plaatselijke politie te assisteren. Zo'n vijftig relschoppers zijn al gearresteerd, maar de politie kan het oplaaiende geweld niet alleen aan.

De nieuwe president Jair Bolsonaro, die enkele dagen geleden werd ingezworen, heeft beloofd hard op te treden tegen criminaliteit in Brazilië. Ook wil hij langere celstraffen invoeren en strenger optreden in gevangenissen.

