Op meerdere plekken in Frankrijk zijn confrontaties geweest tussen de 'gilets jaunes' (gele hesjes) en de politie. Langs de Seine in Parijs vuurden agenten traangas af om betogers op afstand te houden.

Dat gebeurde onder meer op een voetgangersbrug, zo is op beelden te zien, maar ook bij het parlementsgebouw en het museum d'Orsay.

Op een aantal plaatsen werden barricades opgeworpen en aangestoken. Ook een bootrestaurant moest het ontgelden. Een agent raakte gewond op de Seine-kade, doordat er van bovenaf een fiets op hem werd gegooid.

De Zweedse zaakgelastigde Veronika Wand-Danielsson klaagde op Twitter dat de politie in geen velden of wegen was te bespeuren toen er vlak voor haar ambassade wat rommel in vlammen opging. "Dankzij vriendelijke buren konden we het vuur doven".

Het was de achtste keer dat de gele-hesjesbeweging de zaterdag tot nationale protestdag uitriep.

Behalve in de Franse hoofdstad gingen mensen de straat op in onder andere Marseille, Bordeaux, Toulouse en Lyon, meldt de krant Le Parisien, eveneens met wat ongeregeldheden tot gevolg.

Opkomst demonstraties daalt

De politie schatte de opkomst in heel Frankrijk eerder op 25.000, in Parijs waren het er ongeveer 3500. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zei later zaterdagavond dat er zo'n 50.000 Fransen actie hebben gevoerd.

Het enthousiasme om te demonstreren lijkt daarmee tanende. Bij het eerste protest op 17 november staken bijna 300.000 mensen zich in gele hesjes.

Gele hesjes kunnen 'nog veel verder gaan'

De beweging schreef voorafgaand aan het protest in een open brief aan president Macron dat de 'hesjes' bereid zijn "nog veel verder te gaan".

Eerder deze week werd het boegbeeld van de Franse protestbeweging, Eric Drouet, korte tijd vastgehouden vanwege een demonstratie waar geen toestemming voor was.