De escape room in het noorden van Polen waar vrijdagavond vijf meisjes zijn omgekomen door een brand, had meerdere gebreken op het gebied van veiligheid. De brand brak uit in een naastgelegen kamer en blokkeerde de vluchtroute van de slachtoffers.

Ook was de ruimte te klein voor het aantal personen dat binnen was, blijkt na een eerste inspectie van de brandweer, meldt het Poolse persbureau PAP zaterdagmiddag.

De vijf vijftienjarige meisjes zijn door koolmonoxidevergiftiging om het leven gekomen. Een 25-jarige man is in het ziekenhuis opgenomen met brandwonden.

Volgens de brandweer was de kamer waar de meisjes uit moesten ontsnappen ongeveer 7 vierkante meter groot. Daarnaast stonden verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen en waren er kaarsen in het pand. De elektrische bedrading was tevens provisorisch.

In een escape room zitten mensen opgesloten in een kamer of gebouw en moeten ze aanwijzingen vinden die hen helpen te kunnen ontsnappen. In veel landen zijn escape-games bij families, vrijgezellenfeesten en vriendengroepen de afgelopen jaren een trend geworden.

