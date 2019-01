Sneeuwval in combinatie met het eind van de kerstvakantie heeft zaterdagochtend al vroeg geleid tot files in de wintersportgebieden. Vooral het verkeer in Oostenrijk heeft last van de sneeuw.

In Oostenrijk staat het vast op de A12 bij Kufstein en in het zuiden van Duitsland op de A8 naar München en de Ring A99 bij die stad, meldt de ANWB.

In de rest van Zuid-Duitsland staan vooral files richting het oosten en zuiden, zoals op de A3 en A7, onder meer als gevolg van ongelukken door sneeuwval.

Volgens Weerplaza valt in de wintersportgebieden zaterdag opnieuw sneeuw, vooral in het Salzburgerland en de Steiermark in Oostenrijk. Door de grote hoeveelheid sneeuw zijn meerdere plaatsen in Oostenrijk niet bereikbaar. In het land is sprake van een verhoogd gevaar voor lawines.

De ANWB waarschuwde vrijdag dat wintersporters die dit weekend vanuit Oostenrijk en het zuiden van Duitsland terugkeren naar Nederland, rekening moeten houden met slechte omstandigheden op de weg.

