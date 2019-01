Vakantieverkeer op weg naar huis na de kerstvakantie in combinatie met sneeuwval leidt zaterdag in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland tot flinke files. Vooral in Oostenrijk zijn problemen op de weg.

Zo staat het vast op de Oostenrijkse A10 van Bischofshofen naar Salzburg en verderop in Duitsland naar München. De ANWB spreekt van 'diepwinterse rijomstandigheden' op de A10 tussen Villach en Salzburg.

In het westen van Oostenrijk is het aanschuiven naar Bludenz en op de Fernpass-route, en wie die horde heeft genomen komt in Duitsland op de A7 terecht in tientallen kilometers langzaam rijdend verkeer. In het oosten van Oostenrijk staat file op de A8 van Wels naar Passau.

Meerdere plaatsen in Oostenrijk zijn onbereikbaar

Volgens Weerplaza valt in de wintersportgebieden zaterdag opnieuw sneeuw, vooral in het Salzburgerland en de Steiermark in Oostenrijk. Door de grote hoeveelheid sneeuw zijn meerdere plaatsen in Oostenrijk niet bereikbaar. In het land is sprake van een verhoogd gevaar voor lawines.

De ANWB waarschuwde vrijdag dat wintersporters die dit weekend vanuit Oostenrijk en het zuiden van Duitsland terugkeren naar Nederland, rekening moeten houden met slechte omstandigheden op de weg.

