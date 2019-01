Een dag na de tropische storm Pabuk is het vliegverkeer naar de zuidelijke provincies in Thailand weer hervat. Alle vluchten van en naar Ko Samui waren vrijdag uit voorzorg geannuleerd. Ook de vliegvelden van Nakhon Si Thammarat en Surat Thani zijn weer open.

Bangkok Airways, dat het monopolie heeft op de luchthaven van Ko Samui, heeft zaterdag het normale schema van en naar het eiland opgestart en enkele extra vluchten ingepland.

De meeste veerboten naar de zuidelijke eilanden in Thailand zijn ook weer in bedrijf. Deze waren voor vrijdag gestopt met varen, waardoor er nog veel vakantiegangers vastzaten op de kleine eilanden. Meer dan 28.000 mensen hadden de eilanden in de dagen vóór de storm al verlaten.

De storm Pabuk zwakte vrijdagmiddag af en is afgeschaald naar een zware depressie. De weerdiensten waarschuwen nog altijd voor zware regenval en mogelijke overstromingen in negen provincies. Er kunnen golven van 3 tot 5 meter hoog ontstaan.

Pabuk minder schadelijk dan gevreesd

De storm veroorzaakte veel minder schade dan werd gevreesd. De autoriteiten waarschuwden aanvankelijk ervoor dat Pabuk net zo destructief zou kunnen worden als de tropische storm Harriet in 1962, toen bijna duizend mensen om het leven kwamen.

De autoriteiten trokken hun stormwaarschuwing op zaterdag in. Door de storm raakten wel huizen beschadigd. Ook vielen bomen en elektriciteitsmasten om. In verschillende provincies aan de oostkust was sprake van overstromingen.

De Thaise autoriteiten hebben één dode gemeld. Een visser overleed nadat zijn boot vrijdagmiddag door de storm kapseisde. Een collega van hem wordt nog vermist. Vier andere opvarenden zijn ongedeerd gebleven.

