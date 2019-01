De Verenigde Staten hebben militairen naar Gabon gestuurd, uit voorzorg voor mogelijk gewelddadige demonstraties in de nabijgelegen Democratische Republiek Congo in de nasleep van de betwiste presidentsverkiezingen.

In een brief aan de leiders van het Congres heeft de Amerikaanse president Donald Trump laten weten dat de eersten van ongeveer tachtig militairen afgelopen woensdag zijn gearriveerd in Gabon.

"Zij blijven in de regio totdat de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo zodanig is dat hun aanwezig niet meer nodig is", aldus de president. Er kunnen meer Amerikaanse troepen gestuurd worden als Trump dat nodig acht.

De voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo komt waarschijnlijk niet zondag maar pas volgende week. Het hoofd van de nationale kiesraad (CENI) liet woensdag aan de kandidaten weten dat ze rekening moesten houden met vertraging.

Oppositie in Congo spreekt van fraude en intimidatie

De partij van zittend president Joseph Kabila steunt Emmanuel Ramazani Shadary, die door Kabila zelf is aangewezen als zijn opvolger. Volgens de regering zijn de verkiezingen eerlijk verlopen. Oppositieleden zeggen echter dat de verkiezingen worden gekenmerkt door intimidatie en fraude.

In 2006 en 2011 braken rellen uit in het Afrikaanse land naar aanleiding van de toenmalige presidentsverkiezingen. De Amerikaanse regering heeft de kiescommissie opgeroepen uiterst zorgvuldig om te gaan met de stembiljetten.

