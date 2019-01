Paul Whelan, de voormalige Amerikaanse marinier die afgelopen week in Rusland wegens spionage is gearresteerd, heeft een hele serie ambassades om hulp gevraagd. Hij heeft niet alleen de Amerikaanse nationaliteit, maar ook een Iers, Canadees en Brits paspoort.

De in Canada geboren Whelan heeft het Ierse consulaat benaderd voor bijstand. De Ierse ambassade heeft hulp toegezegd, berichtte de publieke omroep van het land.

Ook Canada en Groot-Brittannië hebben consulaire bijstand beloofd. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Jon Huntsman, is al bij de 48-jarige Whelan in de Moskouse gevangenis langs geweest.

Whelan is volgens Russische aanklagers opgepakt terwijl hij aan het spioneren was. Zijn vrienden en familie stellen dat hij enkel naar Rusland was gegaan om een trouwerij bij te wonen. Hij zou een aantal Amerikaanse genodigden hebben rondgeleid, omdat hij Rusland beter kent door eerdere bezoeken.

Whelan was van 1994 tot eind 2008 marinier en werd destijds door het Pentagon oneervol ontslagen, omdat hij was verwikkeld in een diefstalzaak. Hij woont en werkt in de Amerikaanse staat Michigan.

