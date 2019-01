Het aantal keren dat migranten illegaal de buitengrenzen van Europa zijn overgestoken, heeft in 2018 het laagste niveau in vijf jaar tijd bereikt. Naar schatting ging het in 2018 om 150.000 illegale grensoverschrijdingen, een kwart minder dan een jaar eerder.

Sinds 2015 is het totale aantal illegale overschrijdingen met 92 procent gedaald, blijkt uit de vrijdag gepubliceerde cijfers van het Europese grensagentschap Frontex. Uit de cijfers kan niet worden geconcludeerd om hoeveel migranten het daadwerkelijk gaat, omdat een mens de grens in principe meerdere keren illegaal kan oversteken.

De daling heeft als voornaamste reden dat er minder migranten vanuit Libië de Middellandse Zee naar Italië overstaken. Vorig jaar ondernamen in totaal 23.000 mensen deze route, dat is 87 procent minder dan in 2017.

Ook het aantal migranten dat vanuit Algerije via deze route Europa bereikte, is in 2018 fors gedaald. Ongeveer de helft minder mensen dan in 2017 nam deze weg. Vanuit Tunesië vertrok nog ongeveer hetzelfde aantal mensen als in 2017. Onder de migranten die Italië via de Middellandse Zee bereikten, waren vooral Eritreeërs en Tunesiërs.

Aantal migranten via Spanje verdubbeld

Op andere migratieroutes steeg het aantal illegale grensoverschrijdingen in 2018 wel. Het aantal naar Spanje verdubbelde in 2018 ten opzichte van een jaar eerder tot 57.000. Deze route is nu de meest actieve migratieroute naar Europa, sinds Frontex de metingen is begonnen.

Marokko is het land vanuit waar de meeste migranten naar Spanje vertrekken. De meeste migranten die via deze route reizen, zijn afkomstig uit landen ten zuiden van de Sahara. De afgelopen maanden was er ook een flinke stijging te zien in het aantal migranten van Marokkaanse afkomst.

Ook het aantal illegale grensoverschrijdingen aan de oostgrenzen van Europa is in 2018 gestegen. Ten opzichte van een jaar eerder werd daar ruim 30 procent vaker de grens overgestoken. De meeste migranten vertrokken uit Turkije en kwamen aan land in Griekenland.

Van alle mensen die illegaal de grens overstaken, was bijna een vijfde vrouw. Ook gaf bijna een vijfde aan jonger dan achttien jaar oud te zijn. Bijna vierduizend jongeren reisden alleen.

Frankrijk kondigt actieplan aan voor tegenhouden migranten naar VK

De laatste maanden is het aantal migranten dat vanuit Frankrijk de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk maakt toegenomen. Het gaat hier niet om illegale grensoverschrijdingen aan de buitengrenzen van Europa, maar tussen landen van de Europese Unie.

Frankrijk heeft vrijdag aangekondigd de controle aan de havens en op de stranden te intensiveren. In totaal hebben in 2018 meer dan vijfhonderd migranten, voornamelijk Iraniërs, de oversteek via het Kanaal gewaagd. Meer dan 80 procent vond plaats in december.

"Het is in ons belang, en ook in dat van Groot-Brittannië, dat we er alles aan doen om te voorkomen dat er nieuwe migratieroutes ontstaan", aldus de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

De Britse regering heeft 31 december van vorig jaar tijdens een crisisvergadering besloten om twee patrouilleschepen uit de Middellandse Zee terug te roepen en te stationeren in het Kanaal.

