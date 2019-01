De tropische storm Pabuk is vrijdagochtend aangekomen op het vasteland van Thailand. Duizenden toeristen in de omgeving hebben een veilig onderkomen gezocht, onder wie tientallen Nederlandse toeristen. Eén persoon is omgekomen.

In de Golf van Thailand kunnen de golven 3 tot 5 meter hoog worden. Donderdag verlieten duizenden mensen de eilanden al vanwege de naderende storm. De storm gaat gepaard met hevige regen en windsnelheden van meer dan 80 kilometer per uur.

De rukwinden trekken onder meer daken van huizen en bomen omver. De windsnelheden nemen inmiddels af.

Onder meer populaire toeristenbestemmingen als Koh Phanghan, Koh Tao, Koh Samui, Phuket en Krabi worden getroffen. Vanwege de kerstvakantie is het erg druk in deze gebieden.

Vrijdag is de storm over het vasteland richting de Andamanse Zee getrokken. Volgens Weerplaza komt ten noorden van de storm de krachtigste wind voor, wat gunstig is voor badplaats Phuket.

De ANWB Alarmcentrale zegt tegen de NOS donderdag ruim veertig telefoontjes te hebben gekregen van Nederlanders die in het gebied zitten. Het Rode Kruis laat weten dat er voorbereidingen zijn getroffen voor medische hulp en het leveren van hulpgoederen.

Vissers omgekomen na kapseizen boot

Een Thaise visser is om het leven gekomen toen zijn boot kapseisde. Een andere opvarende wordt nog vermist.

Pabuk is de eerste Thaise tropische storm in ruim dertig jaar. De Thaise weerdienst waarschuwt voor hoge golven en raadt aan alle boten aan de kust te houden. Naar verwachting houdt het stormachtige weer aan tot zaterdag.

Twee grote vliegvelden zijn uit voorzorg gesloten. Het gaat om de luchthavens van Surat Thani en Nakohn Si Thammarat. Ook het vliegveld op Koh Samui is gesloten.

Op Ko Samui wordt het meubilair in veiligheid gebracht. (Foto: NU.nl/Hilde Habing)

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!