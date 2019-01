Voor het kantoor van de rechts-populistische politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse stad Döbeln in de deelstaat Saksen heeft donderdagavond een zware explosie plaatsgevonden.

Volgens de politie is een onbekende substantie ontploft. Er zijn geen gewonden gemeld. Ramen en deuren van het pand en de naastgelegen gebouwen en meerdere auto's zijn beschadigd geraakt.

De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met een politiek gemotiveerd misdrijf, liet de politiechef aan de Leipziger Volkszeitung weten. Het Duitse openbaar ministerie onderzoekt het incident.

AfD is de op twee na grootste partij in het Duitse parlement. De partij, die vaak kritiek heeft op de Europese Unie en het Duitse vluchtelingenbeleid, haalde bij de recentste verkiezingen 12,6 procent van de stemmen, goed voor 92 zetels in de Bondsdag.

Döbeln ligt in het oosten van Duitsland, tussen Leipzig en Dresden in. Dit is zo'n 80 kilometer van de grens met Tsjechië en 150 kilometer van de grens met Polen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!