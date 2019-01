De Democratische politicus Nancy Pelosi is donderdag gekozen als de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Haar verkiezing is geen grote verrassing. De fractie die de meerderheid in het Amerikaanse lagerhuis heeft, levert doorgaans de voorzitter. De Democraten verzekerden zich begin november tijdens de midtermverkiezingen van die meerderheid.

De 78-jarige Pelosi uit Californië, al decennialang een Democratisch boegbeeld in het parlement, werd woensdag door haar partijgenoten voor de functie genomineerd.

Zij was eerder tussen 2007 en 2011 al de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, tot de Republikeinen de meerderheid kregen. Pelosi is de eerste vrouw ooit die het Huis van Afgevaardigden heeft voorgezeten.

​Democraten liggen in clinch met Witte Huis over begroting

Hoewel Pelosi woensdag geen tegenstander uit eigen kring had, zegt een kerngroep Democraten toch dat de partij aan vernieuwing toe is en een leider uit de jongere generatie nodig heeft. De Democraten bezetten in januari zeker 234 zetels. Van een paar races uit de congresverkiezingen is het resultaat nog altijd niet bekend.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden liggen momenteel in de clinch met de Republikeinse meerderheid in de Senaat en president Donald Trump, die weigert zijn begroting - waarin hij 5 miljard dollar (zo'n 4,4 miljard euro) heeft uitgetrokken voor zijn fel begeerde grensmuur met Mexico - aan te passen.

Donald Trump feliciteerde Pelosi donderdagavond en sprak de hoop uit dat er een akkoord wordt bereikt over de muur op de grens met Mexico.

Trump weigert eis voor grensmuur met Mexico in te trekken

De Democraten weigeren dit prestigeproject van Trump te financieren. Ook binnen de Republikeinse delegatie in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat is weerstand tegen het plan. Als gevolg van deze impasse verkeert de Amerikaanse overheid al twee weken in 'shutdown'.

Dit betekent dat 800.000 ambtenaren geen salaris krijgen. Zodra de 'shutdown' is opgeheven krijgen de ambtenaren hun salaris weer en krijgen ze ook hun achterstallige salaris uitbetaald.

Overleg tussen de twee organen van het Congres en het Witte Huis leverden woensdag niets op.

