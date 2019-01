In verscheidene Oostenrijkse regio's is donderdag alarm geslagen wegens lawinegevaar. Met name in bondsstaten Stiermarken en Salzburg beschreven deskundigen de situatie als "spannend".

Veel verse sneeuw en harde wind hebben met name in het noordelijk deel van de Alpen en de Tauern skiën en snowboarden buiten de pistes uiterst riskant gemaakt.

Dat blijft de komende dagen zo, met mogelijk zelfs een verslechtering. De weersverwachtingen voor onder meer het Salzburgerland zijn verontrustend. Daar kan in het weekend opnieuw tot een meter sneeuw vallen.

Er moet rekening worden gehouden met afsluitingen, wegversperringen en grote lawines. Het waarschuwingsniveau is opgeschroefd naar 4, het op een na hoogste.

Volgens de site Salzburg24 is het leger gevraagd paraat te staan. Soldaten moeten bereikbaar zijn om in het ergste geval onmiddellijk ingezet te kunnen worden. Een lawine-eenheid telt 32 leden met speciale uitrusting en opleiding.

Ook in Beieren verwachten de experts komend weekend kritieke omstandigheden. In de andere Alpenlanden valt het voorlopig mee. In sommige delen van het oosten van Zwitserland is code 3 afgegeven. In Frankrijk en Italië is het gevaar minder groot.

