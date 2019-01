Eric Drouet, een boegbeeld van de Franse 'Gele Hesjes', is woensdagavond in het centrum van Parijs gearresteerd. Hij was op het Place de la Concorde met naar schatting vijftig medebetogers samengekomen om de doden van de protestacties te gedenken.

Dit was voor de politie een demonstratie waar geen toestemming voor was gegeven. Daar kan een straf op staan van maximaal zes maanden cel en een boete van 7500 euro.

De 33-jarige vrachtwagenchauffeur Drouet is een van de bekendste gezichten van de spontane en chaotische protestbeweging die in oktober op internet is ontstaan. Hij werd in december ook al aangehouden.

Tal van 'gele hesjes' hebben op sociale media opgeroepen voor een betoging voor de vrijlating van Drouet om 18.00 uur in Parijs. Drouet is echter al voor die tijd op vrije voeten gesteld, juichten zijn aanhangers in de sociale media.

De gele hesjes protesteren al weken tegen diverse zaken

De in gele hesjes gestoken betogers hebben zich vooral met wegblokkades gekeerd tegen de accijnsverhogingen op brandstof die de regering van president Macron wilde doorvoeren, naar eigen zeggen voor een beter milieu. Bij de chaotische blokkades zijn veel ongelukken gebeurd en zijn tien mensen om het leven gekomen en honderden gewond geraakt, aldus Franse media.

Macron heeft de maatregelen geschrapt, maar de protestbeweging is nog actief.

