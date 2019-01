Een Australiër in de staat Queensland is per ongeluk met een harpoengeweer in zijn hoofd geschoten. Zijn toestand is stabiel, meldt Brisbane Timesdonderdag. De man kwam tussenbeide tijdens een ruzie tussen twee andere mannen.

Een van de twee mannen had een geladen harpoengeweer in handen, die de dertigjarige man probeerde veilig te stellen. Het geweer ging echter plots af.

De harpoen van 1 meter raakte de grond en ketste omhoog, waarna de pijl via de slaap van de man de achterkant van zijn schedel weer verliet. De Australiër was bij bewustzijn toen hij naar het lokale ziekenhuis werd gebracht.

Het ongeval gebeurde op Nieuwjaarsdag in Cooktown, een plaats met zo'n zestienhonderd inwoners. Inmiddels is de man overgebracht naar het ziekenhuis van de stad Cairns.

De 26-jarige man die het harpoengeweer vasthield en vermoedelijk ook naar huis nam, is door agenten aanhouden. De politie denkt dat hij met het wapen in het openbaar angst wilde zaaien.

