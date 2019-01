Het dodental door de flatramp in de Russische stad Magnitogorsk is opgelopen naar 37. Reddingswerkers hebben in de nacht van woensdag op donderdag nog meerdere lichamen onder het puin vandaan gehaald, bericht persbureau Tass.

Vermoedelijk liggen nog vier vermisten onder het puin. Reddingswerkers hebben dinsdag voor het laatst overlevenden gevonden.

Donderdag wordt opnieuw gezocht naar slachtoffers van de ramp. Het werk wordt bemoeilijkt door de vrieskou in Magnitogorsk. Wie er nog worden vermist, is niet helemaal duidelijk. Nog niet alle dodelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd. Van 22 personen is de identiteit vastgesteld.

Het tien verdiepingen tellende woongebouw uit de Sovjettijd stortte maandag gedeeltelijk in na een explosie. Die is volgens onderzoekers waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Er loopt nog een onderzoek naar de precieze oorzaak.

Magnitogorsk ligt ongeveer 1.400 kilometer ten oosten van Moskou, in het zuiden van de Oeral. De industriestad heeft ongeveer 400.000 inwoners.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!