De Noord-Koreaanse ambassadeur in Italië heeft in Rome asiel aangevraagd in een niet nader genoemd westers land.

Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium JoongAng op Twitter.

De familie van de 48-jarige topdiplomaat Jo Song Gil staat in de tussentijd onder bescherming van de Italiaanse overheid, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Nadat het nieuws bekend werd, is Jo teruggeroepen door de Noord-Koreaanse regering.

De Zuid-Koreaanse geheime dienst wil geen antwoord geven op de vragen van het persbureau.

Jo heeft sinds oktober 2017 de leiding over de ambassade in Rome. Zijn voorganger Mun Jong Nam was door de Italiaanse overheid als reactie op de atoomtesten van Noord-Korea het land uitgezet.

Hoge regeringsmedewerkers, zoals bijvoorbeeld ambassadeurs, ontvluchten Noord-Korea normaal gesproken niet.

