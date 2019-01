Een Australische man die de woorden "waarom ga je niet dood?" tegen een spin schreeuwde, heeft woensdag in Perth een grote politiemacht op de been gebracht. Meerdere agenten kwamen af op een noodoproep die over een man met een grote angst voor spinnen bleek te gaan.

Een woordvoerder van de politie in Wanneroo liet aan Guardian Australia weten dat het incident heeft plaatsgevonden, maar weigerde verder commentaar te geven.

Een bezorgde voorbijganger schakelde de politie in nadat ze een schreeuwende peuter hoorde en een man hoorde roepen: "Waarom ga je niet dood?"

De politie stormde even later het huis in om te ontdekken dat het lawaai een reactie op een spin was. Op Twitter meldden de agenten dat er "geen verwondingen zijn waargenomen, behalve bij de spin" en dat er geen verdere inzet van de politie noodzakelijk is.

De man verontschuldigde zich voor het ongemak en stelde dat hij een "extreme" angst voor spinnen heeft.

In 2015 deed zich een soortgelijk incident voor in Sydney. Toen ging de politie naar een huis om daar een "beschaamde" man aan te treffen die meubels in de richting van een spin gooide.