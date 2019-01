Het einde van de Amerikaanse 'shutdown', het op slot gooien van een groot aantal overheidsdiensten, is nog niet in zicht. Het Congres en het Witte Huis lijken na twee weken nog niet nader tot elkaar te komen in het rondkrijgen van een nieuwe begroting.

De 'shutdown' begon op 22 december. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat weigeren in te stemmen met de voorgestelde begroting van president Donald Trump.

In zijn plannen is 5 miljard dollar uitgetrokken voor de bouw van een muur tussen Mexico en de VS. De Democraten en ook een aantal Republikeinen zijn tegen de bouw van de peperdure muur.

Bijna een miljoen overheidsambtenaren krijgen door de 'shutdown' momenteel niet betaald en zitten thuis. Het gaat onder meer om ambtenaren van de ministeries van Justitie, Transport en Landbouw.

Het nieuwe Congres wordt donderdag geïnstalleerd

Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden komen op woensdag even samen om te praten over de situatie. Het is de laatste keer dat de beide overheidsorganen in de oude samenstelling vergaderen.

Op 3 januari worden de nieuwe leden geïnstalleerd. Vanaf dat moment hebben de Democraten in het Huis een meerderheid, wat het voor president Trump nog lastiger maakt om nieuwe plannen door het Congres te loodsen zonder instemming van de Democraten.

​De Democraten werken aan een nieuw begrotingsvoorstel

De Democraten zijn voornemens op donderdag een voorstel aan te nemen in het Huis van Afgevaardigden dat een einde aan de 'shutdown' kan maken. In dit tijdelijke begrotingsvoorstel is onder meer 1,3 miljard opgenomen voor extra versterking van de grensbewaking.

Maar de kans is groot dat dit plan zonder de gewenste 5 miljard dollar voor de muur van Trump daarna strandt in de Senaat, waar de Republikeinen ook na donderdag de meerderheid houden.

Een tweede tijdelijk begrotingsvoorstel dat de Democraten ter stemming willen brengen, stelt de financiering veilig van overheidsinstanties die nu dicht zijn, zoals de al genoemde ministeries.

