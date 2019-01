Een vijftigjarige man is dinsdag in de Duitse stad Bottrop met zijn auto mogelijk expres ingereden op een groep mensen, onder wie personen met de Syrische en Afghaanse nationaliteit. Er wordt onderzocht of de man gericht zijn slachtoffers heeft uitgezocht.

De man maakte xenofobische opmerkingen tijdens zijn arrestatie, meldt de Duitse politie. Vier slachtoffers zijn door de aanrijding zwaargewond geraakt.

De man wilde eerst een andere persoon aanrijden, zo lijkt naar voren te komen in het onderzoek. Deze voetganger kon op tijd wegspringen. Even later reed de man opnieuw op een groep in en verwondde hij vier mensen.

De man wordt nog verhoord in Münster. Bottrop is een stad met meer dan 100.000 inwoners en ligt boven Essen.