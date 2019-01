Een automobilist in Japan is op Nieuwjaarsdag ingereden op een menigte. Daardoor vielen negen gewonden. De politie zei dat de bestuurder van de auto is aangehouden en dat het vermoedelijk om een aanslag met een terroristisch motief ging.

Een van de gewonden ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het incident vond kort na middernacht plaats in een drukke straat in de wijk Harajuku in Tokio. Volgens The Japan Times was de bestuurder een 21-jarige man.

Hij zou op de mensenmenigte zijn ingereden als "wraak voor een executie". Het is onduidelijk of de man doelde op een specifiek doodsvonnis dat is voltrokken of dat hij verwees naar de doodstraf die in het Japanse strafrecht is opgenomen.

De verdachte had in zijn gehuurde auto een voorraad kerosine meegenomen. Daarmee zou hij het voertuig in brand hebben willen steken.