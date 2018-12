Venetië voert een speciale belasting in voor toeristen die de Italiaanse stad één dag bezoeken. Met de inkomsten, die geschat worden op 50 miljoen euro op jaarbasis, wil de gemeente alle schoonmaakkosten van de stad financieren.

Toegang tot de stad gaat 2,50 tot 5 euro per persoon kosten, meldt BBC News. In het hoogseizoen kan de belasting stijgen tot 10 euro. De maatregel geldt alleen niet voor inwoners van Venetië en mensen die er werken of studeren.

Het is nog niet duidelijk wanneer de belasting wordt ingevoerd. De lokale autoriteiten hopen dit vóór het hoogseizoen te realiseren. Een vergelijkbare maatregel is al van kracht op de Eolische Eilanden, in het zuiden van Italië.

Jaarlijks wordt de historische stad, die vooral bekendstaat om de gondels, bezocht door zo'n 25 miljoen toeristen. Ongeveer 20 procent blijft langer dan één dag. Voor een overnachting moet al belasting worden betaald. Dit levert de gemeente jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro op.

Vooral inwoners van de stad zijn kritisch over de massatoerisme. De gemeente probeert al jaren de overlast door toerisme zoveel mogelijk in te perken. Zo mogen cruiseschepen al enige tijd niet aanmeren in het centrum en zet de gemeente zich in tegen de woekerprijzen in de horeca.

Burgemeester Luigi Brugnaro richt zich met de nieuwe maatregel vooral op dagjesmensen die met cruiseschepen reizen. Zij zijn volgens de autoriteiten goed te identificeren.

