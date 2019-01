De Turkse tv-zender A Haber heeft maandag beelden uitgezonden van het mogelijke transport van de stoffelijke resten van Jamal Khashoggi. De Saoedische journalist werd in oktober vermoord tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel.

De video is door een beveiligingscamera opgenomen en toont de ambtswoning van de Saoedische consul-generaal in Istanboel, in de buurt van het consulaat. In totaal worden vijf koffers naar binnen gebracht. De Saoedische regering heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd.

Khashoggi bezocht het consulaat vanwege zijn aanstaande huwelijk. Zijn verloofde sloeg alarm, omdat hij niet terugkeerde. Lange tijd was onduidelijk wat er met hem was gebeurd. Na enkele weken bevestigden de Saoedische autoriteiten dat Khashoggi om het leven was gekomen.

Wat met zijn lichaam is gebeurd, blijft vooralsnog een groot raadsel. Meerdere zoekacties naar zijn lichaam hebben niets opgeleverd. De hoofdaanklager in Istanboel zegt dat Khashoggi is gewurgd. Zijn lichaam zou daarna in stukken zijn gesneden en vervolgens zijn weggewerkt.

CIA: 'Kroonprins gaf opdracht voor moord'

Zowel de Saoedische als Turkse autoriteiten doen onderzoek naar de moord. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is de Saoedische kroonprins als opdrachtgever betrokken bij de dood van de journalist.

Kroonprins Mohammed bin Salman zegt onschuldig te zijn. De Amerikaanse president Donald Trump steunt hem, hoewel meerdere senatoren hem gevraagd hebben afstand te doen van Bin Salman. "Hij is de leider van Saoedi-Arabië en dat is een waardevolle bondgenoot van ons", was Trumps reactie.

Khashoggi stond bekend als criticus van Bin Salman. Hij werkte onder meer voor The Washington Post. Begin deze maand werd hij samen met andere journalisten uitgeroepen tot Time Person of the Year 2018.

