Het huis van de Belgische politicus Theo Francken, de voormalige staatssecretaris van Asiel en Migratie, in Lubbeek is maandag tijdelijk in quarantaine geplaatst. Dit gebeurde nadat hij hier een poederbrief had opengemaakt.

Francken nam de brief in het gemeentehuis in ontvangst en nam deze mee naar huis, melden Belgische media. Pas thuis opende hij de brief.

Zowel de brief als de inhoud is door de civiele bescherming meegenomen. Niemand is door het poeder onwel geworden, waardoor de autoriteiten vermoeden dat het om een ongevaarlijke stof gaat.

In een reactie haalt Francken in een video op Facebook uit naar haatzaaiende collega's en media. "Dit is niet prettig. Ik heb jonge kinderen. Men creëert haat, men beeldt mij af als nazisoldaat met het getrokken geweer, zoals (de politieke partij) Groen heeft gedaan."

Volgens Francken zaaien mensen haat op deze manier. "En dan krijg je mensen die gek zijn en hele gekke dingen doen", aldus Francken.

Francken ontving eerder poederbrief

Het is niet de eerste keer dat Francken een poederbrief ontvangt. Eerder dit jaar kreeg hij op zijn kantoor in Brussel een envelop met wit poeder en een kogelhuls afgeleverd. Hierop volgde een ontruiming van enkele uren.

De politicus zei toen dat hij dacht dat het incident te maken had met de affaire rond Soedanese asielzoekers. Er zouden getuigenissen zijn dat teruggestuurde mensen zouden zijn mishandeld en zelfs gemarteld.

Zijn postitie wankelde toen hij ten onrechte had gezegd dat de repatriëringen voorlopig waren gestopt.

