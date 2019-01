De Amerikaanse president Donald Trump zou afgelopen jaar duizenden onwaarheden hebben verteld. Volgens de factcheckers van The Washington Post vertelde Trump per dag gemiddeld vijftien leugens en zette hij daarmee "een jaar van ongeëvenaarde misleiding" neer.

De factcheckers telden tot en met zondag meer dan 7.600 misleidende of ronduit onjuiste verklaringen in de eerste twee jaar van Trumps presidentschap. In het eerste jaar stond de teller op vijf onjuistheden per dag.

Volgens waarnemers liegt Trump vaker, omdat hij zich minder aantrekt van zijn adviseurs en steeds gefrustreerder raakt door het onderzoek naar mogelijke banden tussen zijn campagneteam en Rusland.

Tijdens periodes waarin campagne werd gevoerd, steeg het aantal leugens ook, ontdekten de factcheckers. Zo stelde Trump dat de voormalige president Barack Obama 2.500 Iraanse mensen staatsburgerschap had gegeven tijdens onderhandelingen over kernwapens. Dit bleek echter een leugen te zijn.

Eerder kwam de Amerikaanse website Politico al tot de conclusie dat de president 353 keer over het onderwerp fake news heeft getweet. Trump had het ook veel over Fox News (311 berichten) en Rusland (300 berichten).