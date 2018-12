Inwoners van Tonga, Samoa en Kiritimati (Kersteiland) hebben maandag om 11.00 uur onze tijd als eerste het nieuwe jaar ingeluid. Nieuw-Zeeland deed dat een uur later. In Australië was het om 14.00 uur onze tijd 1 januari 2019.

Het jaar begon traditiegetrouw met veel vuurwerk boven Apia, de hoofdstad van Samoa. Er waren weer veel toeristen voor de jaarwisseling naar de eilanden afgereisd.

Op de Stille Oceaan bestaat overigens de mogelijkheid om twee keer achtereen het nieuwe jaar in te luiden. Daarvoor hoef je vanaf Samoa slechts 164 kilometer naar het oosten te vliegen. De inwoners van Amerikaans-Samoa ontkurken de champagne als allerlaatsten ter wereld.

Rondom de haven van Sydney werd al eerder vandaag vuurwerk afgestoken, nog voor de spectaculaire jaarlijkse vuurwerkshow middernacht, waar vorig jaar meer dan een miljoen mensen op afkwamen.

Jaarwisseling in Azië rond 16.00 uur

Als het in Nederland 16.00 uur is, begint het nieuwe jaar voor het oosten van Azië. Japan en Zuid-Korea zijn het eerst aan de beurt, een uur later volgt China. Ook hier zijn zoals gewoonlijk grote shows georganiseerd.

Het Nationale Vuurwerk en het Nationale Kindervuurwerk zijn dit jaar opnieuw in Rotterdam. Naar verwachting zullen de shows worden bezocht door zo'n 60.000 mensen. Vanwege de verwachte drukte adviseert de organisatie bezoekers met het openbaar vervoer te reizen.

In Nederland mogen consumenten vanaf 18.00 uur zelf vuurwerk afsteken. Dit mag zoals voorgaande jaren tot 2.00 uur. Het blijft maandag overwegend bewolkt met hier en daar een bui, verwacht Weerplaza. Het kan in de avond ook nog eens mistig worden.



Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!