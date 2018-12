De ingang van een flatgebouw ​in de Russische stad Magnitogorsk is ingestort. Daarbij zijn zeker vier doden gevallen. Naar meer dan zestig mensen wordt nog gezocht.

Tien mensen zijn inmiddels gered, onder wie een kind. Er staan 110 mensen geregistreerd als bewoner, maar het is onduidelijk hoeveel mensen nog onder het puin liggen. Bijna tweehonderd hulpverleners en reddingswerkers zijn bij de ingestorte flat aanwezig.

Russische media melden dat 48 woningen in de stad in het zuiden van de Oeral beschadigd zijn geraakt. Volgens het Russische ministerie van Noodsituaties is de instorting vermoedelijk het gevolg van een gasexplosie rond 6.00 uur plaatselijke tijd.

Oudejaarsdag is een vrije dag in dit gebied in het zuiden van de Oeral. Hulpdiensten vermoeden dat op het moment van de ontploffing daardoor nog veel mensen lagen te slapen.

