De Amerikaanse president Donald Trump heroverweegt hoe snel hij zijn leger uit Syrië zal terugtrekken, zegt senator Lindsey Graham na een gesprek met Trump.

Graham had zondag een gesprek met Trump over het terugtrekken van de soldaten, omdat de senator het niet eens was met de plannen van de president.

Volgens Graham zou de VS de Koerdische bondgenoten in dat geval verraden en zou het Iran de mogelijkheid geven Israël makkelijker te bedreigen.

Na het gesprek was Graham gerustgesteld. Trump zou hebben gezegd dat Islamitische Staat (IS) eerst volledig moet worden verslagen en dat het Amerikaanse leger zich pas daarna zal terugtrekken.

"We zitten nog niet volledig op een lijn, maar de president denkt goed na over wat hij het beste kan doen", aldus Graham. "Ik weet zeker dat hij en zijn generaals een plan hebben bedacht waar ik achter sta."

Hij ging niet in op welke manier de president zijn besluit heroverweegt. The New York Times schrijft dat Graham mogelijk refereerde dat Trump zijn militaire leiders heeft gezegd dat ze langer dan dertig dagen hebben om tot een goede afbouw van troepen te komen.

Trump bracht met Kerst een verrassingsbezoek aan een Amerikaanse legerbasis in Irak. Volgens Graham heeft hij daar gemerkt hoe noodzakelijk het is om IS te verslaan.

Graham is een belangrijke Republikeinse senator die in de Senaatscommissie voor het leger zit en zich bezighoudt met de nationale veiligheid.

