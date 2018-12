Bij de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo zijn zondag zeker twee doden gevallen. Een politieman en een kiezer kwamen om bij een ruzie over vermeende fraude bij het stemmen in Walungu in het oosten van het land.

De bevolking van het Afrikaanse land kon zondag voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van België in 1960 een president kiezen. De huidige president Joseph Kabila is na een ambtsperiode van zeventien jaar niet herkiesbaar.

Ongeveer veertig miljoen stemgerechtigden zijn opgeroepen om uit 21 kandidaten een nieuwe president te kiezen. Als meest veelbelovende kandidaat om Kabila op te volgen, geldt de voormalig minister van Binnenlandse Zaken Emmanuel Ramazani Shadary. De EU heeft hem sancties opgelegd voor het neerslaan van protesten van de oppositie.

In aanloop naar de verkiezingen zijn meerdere doden en gewonden gevallen door geweld tussen aanhangers van verschillende presidentskandidaten. De verkiezingen hadden eigenlijk al in november 2016 moeten plaatsvinden, maar werden meerdere malen uitgesteld. De oppositie zegt dat Kabila de verkiezingen al twee jaar uitstelt om langer aan de macht te blijven.

Resultaten worden pas ongeveer een week na de stemming verwacht.

Verkiezingen chaotisch verlopen

De verkiezingsdag is door heel het land chaotisch verlopen. Een storm in het gebied rondom hoofdstad Kinshasa zorgde op verschillende plekken voor stroomstoringen. Ook bemoeilijkte het mensen op weg naar kieslokalen. In het oosten van het land werden veel vertraagde openingen van stemlocaties en lange wachtrijen gemeld.

Uit verschillende regio's kwamen berichten over defecten en storingen van kiescomputers. In een wijk in Kinshasa konden mensen niet stemmen, omdat het stemregister niet aanwezig was.

De mensen konden tot 17.00 uur stemmen, maar omdat er veel vertraging is gemeld bij verschillende stembureaus mogen mensen die nog in de rij stonden op die tijd alsnog stemmen.

Rellen in regio's waar verkiezingen zijn uitgesteld

In drie districten in de oostelijke provincies mochten de mensen zondag niet stemmen, volgens de regering was dat om de verspreiding van de ebola-uitbraak in het land te voorkomen en vanwege de risico's op geweld door gewapende groepen.

Vóór de verkiezingen braken er rellen uit in deze regio's, waar de stemming is uitgesteld tot maart. Omdat de verkiezingsuitslag in januari wordt verwacht en de nieuwe president naar verwachting in die maand ook de eed aflegt, zullen de stemmen van deze bewoners niet meer meetellen.

In de uitgesloten regio's wonen veel aanhangers van oppositiekandidaten.

