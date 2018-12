De Marokkaanse politie heeft zaterdag een Zwitser opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een Deense en Noorse vrouw eerder deze maand.

De Zwitser woont in Marokko en heeft ook de Spaanse nationaliteit. Hij wordt ervan verdacht de mannen die zijn opgepakt in de moordzaak te hebben getraind in het gebruik van wapens en moderne communicatiemodellen.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten hangt de Zwitser een extremistische ideologie aan. Hij zou de verdachten hebben geholpen met het rekruteren van mensen in zuidelijk Afrika en Marokko om terroristische aanvallen uit te voeren in Marokko.

De Marokkaanse politie had al achttien mensen aangehouden voor de dood van de Deense Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland van 28 jaar oud.

De vier hoofdverdachten zijn opgepakt in Marrakesh en hangen de ideologie van Islamtische Staat (IS) aan. Ze hadden echter geen contact met IS-strijders in Irak of Syrië, volgens de autoriteiten.

