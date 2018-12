Het vliegverkeer van de luchthaven in de Duitse plaats Hannover is zaterdag stilgelegd. Dit gebeurde nadat een automobilist onder invloed van drugs het platform op was gereden.

De politie meldt dat rond 15.40 uur een man met zijn auto door een hek was gereden. Daardoor kon hij op het platform komen. Agenten konden hem kort daarna stoppen en aanhouden.

Volgens de politie gaat het om een jonge man, die reed in een auto met een Pools kenteken. Hij was volgens de politie onder invloed van drugs. Het is niet duidelijk wat zijn motief was.

Volgens Duitse media probeerde de man achter een vliegtuig aan te rijden dat net was geland. Het toestel dat net was geland, was van de Griekse maatschappij Aegean Airlines.

Uit voorzorg is al het vliegverkeer stilgelegd. Een deel van een van de terminals van de luchthaven is vanwege onderzoek afgesloten en er mag niemand bij de ramen komen.

Beveiliging op het vliegveld van Hannover. (Foto: AFP)

Onbekend wanneer verkeer wordt hervat

Ook is het nog niet bekend wanneer het vliegverkeer wordt hervat. Volgens Duitse media duurt de verstoring tot zeker 20.00 uur.

De luchthaven adviseert passagiers voor actuele informatie over hun vlucht contact op te nemen nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

De veiligheidsmaatregelen op de luchthaven van onder andere Hannover zijn kort voor de feestdagen versterkt. Dat gebeurde nadat bij het vliegveld van Stuttgart aanwijzingen waren voor een plan om een aanslag te plegen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!