Het vliegverkeer van de luchthaven in de Duitse plaats Hannover is zaterdag stilgelegd. Dit gebeurde nadat een automobilist het terrein was opgereden.

"Er is geen vliegverkeer mogelijk als gevolg van een operationele storing", laat Hannover Airport weten aan de getroffen passagiers.

De politie meldt dat rond 15.40 uur een man met zijn auto door een hek was gereden en het terrein van de luchthaven was opgereden. Agenten konden hem stoppen en aanhouden.

Het is niet duidelijk wat het motief van de man was. Volgens Duitse media zou de man hebben geprobeerd achter een vliegtuig aan te rijden dat net was geland.

Ook is niet bekend wanneer het vliegverkeer wordt hervat. De luchthaven adviseert passagiers voor actuele informatie over hun vlucht contact op te nemen nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!