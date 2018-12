Twee drones die de Britse politie heeft gevonden bij het vliegveld Gatwick, zijn niet de toestellen die rondvlogen waardoor de luchthaven op 19 december tijdelijk moest worden gesloten.

Dat heeft de politie zaterdag gezegd, aldus BBC News. De politie kreeg vorige week in totaal 115 meldingen van drones die rond de luchthaven werden gezien, verspreid over drie opeenvolgende dagen.

Mogelijk ging een aantal meldingen over toestellen die de politie de lucht in stuurde voor het onderzoek en die "een zeker niveau van verwarring" kunnen hebben veroorzaakt, aldus het hoofd van de politie in Sussex.

Als gevolg van de drone-incidenten werden zo'n duizend vluchten geannuleerd. Meer dan 140.000 passagiers werden hierdoor getroffen.

Geen verdachten in beeld

Het onderzoek naar de drones en de personen die ze bij het vliegveld lieten rondvliegen heeft verder nog geen nieuwe verdachten opgeleverd. De politie hield eerder twee mensen aan. Ze zijn geen verdachten meer. De politie heeft hen excuses aangeboden.

De Britse politie loofde vorige week een beloning van 50.000 pond (56.000 euro) uit voor informatie over de daders die drones in de buurt van Gatwick hebben laten vliegen. Het is in het Verenigd Koninkrijk illegaal drones te laten vliegen in de buurt van vliegvelden.

