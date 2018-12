Een reddingsschip met aan boord ruim driehonderd migranten, onder wie 179 minderjarigen, is aangekomen in Spanje. Het vaartuig Open Arms arriveerde vrijdag rond 9.00 uur in de Andalusische havenplaats San Roque, meldt het Spaanse persbureau Europa Press.

De migranten zijn opgevangen door dertig vrijwilligers van het Rode Kruis.

De vluchtelingen zijn vorige week gered. Ze dobberden in de Middellandse Zee in drie boten nabij de Libische kust. Onder de geredde migranten was een baby van enkele dagen. Het kindje werd met zijn moeder per helikopter naar Malta gevlogen. De Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms ontfermde zich over de vluchtelingen.

Malta en Italië wilden de andere migranten niet opvangen. De regering in Madrid gaf Proactiva Open Arms wel toestemming om de migranten naar Spanje over te brengen. Ze worden opgevangen in centra in de plaatsen Algeciras en La Línea.

De Libische kustwacht zei vorige week dat het dit jaar al zo'n vijftienduizend migranten die de Middellandse Zee probeerden over te steken heeft opgepikt. De Verenigde Naties schatten het werkelijke aantal echter veel hoger en denkt dat velen van hen worden vastgehouden onder onmenselijke omstandigheden en slachtoffer worden van misbruik.

De VN-missie in Libië, de UNSMIL, stelde 20 december in een rapport van 61 pagina's dat de kustwacht in de eerste negen maanden van dit jaar 29.000 migranten heeft tegengehouden of gered.

