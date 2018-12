De uitspraak in de zaak die draait om de dood van de Nederlandse Ivana Smit in Maleisië is uitgesteld tot maart omdat de rechter een pelgrimstocht naar Mekka zal ondernemen.

Uitspraak rechter nu uitgesteld door pelgrimstocht naar Mekka

De achttienjarige Nederlandse werd vorig jaar op 7 december dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een flatgebouw in de Maleisische hoofdstad

Ze had die nacht gefeest met het Amerikaanse echtpaar Alexander en Luna Johnson, van wiens balkon ze is gevallen

De uitspraak over of de dood van het achttienjarige model in Kuala Lumpur verdacht is geweest, werd eigenlijk in januari verwacht. Nu wordt 8 maart als nieuwe datum genoemd, bevestigt de advocaat van de nabestaanden, Sébas Diekstra, in gesprek met NU.nl.

Deze zomer begon de zogeheten Coroner's Court in Maleisië met het verhoren van getuigen en experts over de dood van Smit. Het meisje werd vorig jaar dood aangetroffen na een val van de twintigste verdieping van een appartementencomplex in Kuala Lumpur.

Tijdens de verhoren kwamen er veelal meer vragen dan antwoorden naar voren. Smit had gefeest met een Amerikaans echtpaar, Alexander en Luna Johnson, en viel van hun balkon. De manager van het gebouw liet tijdens het verhoor weten dat het appartement van de Johnsons op bevel van het echtpaar schoongemaakt was.

Ook was er geen temperatuurmeting gedaan op de plaats waar het lichaam van Smit is aangetroffen, wat volgens de Nederlandse forensisch patholoog Frank van de Goot een wereld van verschil had gemaakt in het onderzoek.

De Coroner's Court zal alleen concluderen of de dood van de Nederlandse verdacht is, maar geen schuldigen aanwijzen. Het is uiteindelijk aan de openbaar aanklager om te bepalen of er een aanklacht volgt.

