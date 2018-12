Richard Overton, de oudste Tweede Wereldoorlog-veteraan en oudste man van de Verenigde Staten, is op 112-jarige leeftijd overleden. Hij was achter de Japanner Masazo Nonaka ook de oudste man ter wereld.

Overton overleed donderdagmiddag aan de gevolgen van een longontsteking, vertelt een familielid aan CNN. De Amerikaanse oorlogsveteraan zou op 11 mei 2019 zijn 113e verjaardag vieren.

"Hij was erbij in Pearl Harbor toen de gevechtsschepen nog aan het smeulen waren. Hij was erbij in Okinawa. Hij was erbij in Iwo Jima, waar hij zei: 'Ik kon daar alleen wegkomen dankzij Gods hulp'", waren de woorden van voormalig president Barack Obama bij een ceremonie voor veteranen waar Overton geëerd werd.

De geboren Texaan hield er niet van om over de oorlog te praten of eraan te denken.

Hij dankte God voor zijn lange leven en zei in 2013 tegen CNN dat hij geen medicijnen nam: "Ik drink whisky in mijn koffie en soms drink ik de whisky. Ik rook sigaren en blaas de rook uit, ik slik het niet door", onthulde de destijds 107-jarige Overton zijn geheim voor een lang leven.

