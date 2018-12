Congo heeft EU-ambassadeur Bart Ouvry uitgewezen. Dat gebeurt in een reactie op de verlenging door Brussel van de sancties tegen veertien Congolezen wegens schending van de mensenrechten.

Het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken maakte donderdag bekend dat de Belgische diplomaat binnen 48 uur het land uit moet.

De EU stelde de strafmaatregelen tegen onder anderen (oud-)ministers van president Joseph Kabila twee jaar geleden in vanwege de belemmering van het verkiezingsproces en mensenrechtenschendingen in de Democratische Republiek Congo. Eerder deze maand werden de sancties verlengd.

Het is deze week onrustig in Congo. In de stad Beni gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen het besluit om de bewoners van de stad uit te sluiten van de presidentsverkiezingen van komende zondag.

Kiescommissie sluit steden uit

De kiescommissie maakte woensdag bekend dat in de steden Beni en Butembo wegens een ebola-uitbraak en geweld van gewapende groepen de verkiezing niet door kan gaan. In deze steden is de oppositie van vertrekkend president Joseph Kabila populair.

Volgens lokale politici is het besluit genomen om kandidaat Emmanuel Ramazani Shadary te helpen. Hij is de kandidaat die de voorkeur van de huidige president geniet.

Kabila is sinds de dood van zijn vader in 2001 de president van Congo. De verkiezing om hem te vervangen zou aanvankelijk plaatsvinden in 2016, maar is meerdere keren uitgesteld. Hierdoor ontstonden gewelddadige demonstraties waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. In de onrust hebben gewapende groeperingen in grensgebieden de kans gegrepen om sterker te worden.