De Saoedische koning Mohammed Bin Salman heeft zijn kabinet donderdag flink gereorganiseerd. Hij benoemde onder anderen een nieuwe minister voor Buitenlandse Zaken en ook een nieuwe chef van de Nationale Garde.

Ibrahim al-Assaf, die eerder minister van Financiën was, is nu minister van Buitenlandse Zaken.

De Saoedische koning benoemde verder prins Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz als hoofd van de Nationale Garde. Ook gaf Salman opdracht tot een herschikking van het Saoedische Kabinetscomité voor Politieke en Veiligheidszaken.

De reorganisatie is in een periode dat de Saoedische regering doelwit is van internationale kritiek vanwege de moord op regeringscriticus Jamal Khashoggi in oktober in het Saoedische consulaat in Istanboel.

Khashoggi was in het consulaat om de papieren voor zijn scheiding in orde te maken. Binnen werd hij vermoord. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is de Saoedische kroonprins als opdrachtgever betrokken bij de dood van de journalist.

