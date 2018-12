Demonstranten die boos zijn vanwege de verkiezingen die in een deel van Congo zijn uitgesteld, hebben een quarantainecentrum voor mensen met ebola in de stad Beni bestormd. Het is mogelijk dat er besmette mensen zijn gevlucht, melden de autoriteiten.

De uitbraak van de met ebola besmette mensen is gevaarlijk, omdat de ziekte zich in een stad gemakkelijk kan verspreiden. In Beni wonen ruim 200.000 mensen.

Volgens de Congolese regering vluchtten 24 patiënten weg uit het centrum toen het werd aangevallen. Zeventien van hen waren al getest en hebben geen ebola. Zeven patiënten moeten nog worden getest.

De onrust is uitgebroken nadat de autoriteiten bekendmaakten dat Beni en Butembo in de provincie Noord-Kivu en de stad Yumbi in de provincie Mai-Ndombe pas in maart zullen deelnemen aan de verkiezingen. In de rest van het land zullen de mensen voorlopig zondag naar de stembus gaan.

De oppositie noemt het een strategie om de verkiezingen te manipuleren, omdat de nieuwe president op 18 januari de eed zal afleggen. De stemmen in maart hebben daarom geen betekenis.

De verkiezingen in de gebieden zijn uitgesteld vanwege ebola en "aanhoudend geweld". De verkiezingen hadden eigenlijk twee jaar geleden moeten plaatsvinden, maar zittend president Joseph Kabila vond het toen te onveilig in het land.

Hij is al sinds 2001 aan de macht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!