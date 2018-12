Op de terugvlucht van zijn onverwachte bezoek aan Irak maakte de Amerikaanse president Donald Trump een tussenstop in de Duitse plaats Ramstein waar Amerikaanse militairen gelegerd zijn.

Volgens het Witte Huis landde de Air Force One veilig op de Amerikaanse luchtmachtbasis. Trump maakte de tussenlanding om er de gestationeerde Amerikaanse soldaten te ontmoeten.

Trump had eerder woensdag in gezelschap van first lady Melania een verrassingsbezoek gebracht aan de Amerikaanse troepen in Irak. De woordvoerster van het Witte Huis vertelde dat het paar dinsdagavond laat heimelijk uit Washington was vertrokken.

Het is de eerste keer dat Trump een conflictgebied heeft bezocht sinds hij bijna twee jaar geleden president werd. Hij kreeg daarom de afgelopen tijd kritiek te verduren. Nadat Trump daarnaast afgelopen maand een bezoek aan een militaire begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk afzegde vanwege de regen, werd de kritiek luider.

Trump verdedigt terugtrekken troepen uit Syrië

Tijdens zijn bezoek in Irak heeft de president zijn besluit om de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken verdedigd. "Ik denk dat veel mensen zullen bijdraaien naar mijn denkwijze. Het is tijd dat we ons hoofd gaan gebruiken", zei Trump tijdens het bezoek.

Volgens Trump zijn de tweeduizend militairen daar niet meer nodig omdat de terroristische organisatie Islamitische Staat verslagen is.

Daarnaast heeft Trump ook besloten om de helft van de 14.000 Amerikaanse militairen die aanwezig zijn in Afghanistan terug te trekken. De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis kondigde daarom eerder deze week aan op te stappen. Trump zei tijdens het bezoek in Irak dat hij geen plannen heeft om de militairen die daar zitten terug te trekken.

