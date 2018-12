In België hebben zondagavond ongeveer twintig demonstranten net over de grens bij Maastricht een deel van de A25 geblokkeerd.

Volgens de Limburger hebben de zogeheten 'Gele Hesjes' pallets op de rijbaan gegooid, enkele honderden meters nabij de grensovergang bij Eijsden. De Belgische en Nederlandse politie is ter plaatse.

Omdat de blokkade op Belgisch grondgebied is opgezet, heeft de Belgische politie de leiding. Volgens de Limburgse politie is de burgemeester van Luik in gesprek met de demonstranten.

De afgelopen maanden is er in Frankrijk, België en Nederland geprotesteerd tegen de regeringen. Vooral in België en Frankrijk zijn de protesten van de 'Gele Hesjes' gewelddadig verlopen. Meerdere keren zijn verschillende snelwegen geblokkeerd.

Bij een blokkade op de tolweg ten zuiden van de Franse stad Perpignan kwam daarbij een automobilist om toen hij op een stilstaande vrachtwagen botste.

